إخماد جميع حرائق الغابات المندلعة في 4 ولايات

أعلنت، المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الاثنين، عن إخماد جميع حرائق الغابات المندلعة عبر عدة ولايات من الوطن.

كما أشارت الحماية المدنية، في بيان لها، إلى أنه تم إخماد 20 حريق منها 05 حرائق غابات. حيث اندلعت بكل من ولايات تيزي وزو جيجل البويرة و سكيكدة.

ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية، الجمعة الماضي، الحالة العامة للحرائق. وحسب الحماية المدنية تم إخماد الحرائق عبر 7 ولايات حيث شهدت ولاية جيجل إخماد حريق غابة صندوح بلدية تاكسانة أخمد نهائيا. وشهدت ولاية بجاية حريق غابة اكدجان بلدية أكفادو الحريق أخمد نهائيا. في حين عرفت ولاية تيزي وزو حريق غابة ايت عيسي بلدية يعكورن الحريق أخمد نهائيا.

100 مليون دينار لاقتناء طائرات “درون”

وفي تصريح سابق، كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أن دائرته الوزارية وفي إطار تطوير إمكانيات المديرية العامة للغابات لمكافحة الحرائق، طلبت تسخير غلاف مالي ضمن قانون المالية 2024، لاقتناء طائرات بدون طيار (درون).

وأشار هني، خلال رده على إنشغالات الأعضاء المتعلقة بنص قانون الغابات والثروات الغابية، أن دائرته الوزارية قدمت ملفا على مستوى ميزانية الدولة لتخصيص 100 مليون دج في إطار قانون المالية 2024. لاقتناء عتاد خاص (طائرات بدون طيار) لحماية وحراسة الغابات. إلى جانب طلب إعتماد مالي آخر قدره 300 مليون دج لتطوير نظام متابعة حرائق الغابات.

كما أضاف وزير الفلاحة، أن ذلك يأتي بالموازاة مع توجه وزارة الفلاحة لاستعمال “كل الآليات الحديثة” لمكافحة هذه الظاهرة. على غرار الاستعانة بالوكالة الفضائية الجزائرية والاعتماد على الرقمنة. مع تنظيم دورات تكوينية ميدانية للمجتمع المدني والساكنة في محيط الغابات.

وفي هذا الإطار، ذكر بتدعيم المديرية العامة سنتي 2022 و2023 بـ 340 مركبة جديدة. مزودة بمعدات التدخل السريع لمكافحة الحرائق. بالإضافة كذلك إلى 40 شاحنة صهريج، وذلك بغلاف مالي إجمالي قدره 7 مليار دج.