إخماد جميع حرائق الغابات بتيزي وزو

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، مساء اليوم الاثنين، أنه تم اخماد جميع حرائق الغابات بولاية تيزي وزو.

ووفقا لبيان المديرية العامة للحماية المدنية، فإنه قد تم السيطرة على كافة البؤر في قرى بني دوالة والأربعاء ناث إيراثن.

وأشارت المصالح ذاتها، إلى أن عملية الحراسة متواصلة، حيث تم الابقاء على الفرق العملياتية موزعة على الاماكن الحساسة كإجراء احترازي.

وتم تسخير لعمليات الإخماد، 850 عون بمختلف الرتب تحت قيادة المدير العام للحماية المدنية، و6 طائرات إخماد من طراز AT 802 وطائرة BE200، بالاضافة إلى مروحيات الحماية المدنية.

كما شارك في عملية الاخماد فرق التدخل لوحدات الحماية المدنية لولاية تيزي وزو مدعمين بالرتل المتنقل لولاية تيزي وزو، الرتل المتنقل لولاية النعامة، الرتل المتنقل لولاية البيض، والمفرزة الجهوية بالبليدة.