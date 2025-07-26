إخماد حرائق الغابات، الأدغال والأحراش بهذه الولايات 

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد عدد من حرائق الغابات، الأدغال و الأحراش عبر ولايات الوطن.

ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 23:00 .

ونجح أعوان الحماية المدنية في ولايـة برج بوعريريج ببلدية ثنية النصر من السيطرة على حريق غابة وعملية الحراسة متواصلة بالمكان المسمى منطقة القريو طريق البوني.

وتم بولاية تبسة على مستوى بلدية مرسط إخماد حريق غابة بالمكان المسمى جبل الحوض.

بينما في ولاية بجاية تم إخماد حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى لعوارد ببلدية خراطة.

وبولاية الأغواط نحج أعوان الحماية المدنية في إخماد حريق أشجار مثمرة بمنطقة الميلق ببلدية الأغواط.