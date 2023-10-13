إخماد حرائق الغابات لـ 7 ولايات

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الجمعة، عن الحالة العامة لحرائق الغابات حتى الساعة 17سا و30 د.

وحسب الحماية المدنية تم إخماد حرائق الغابات عبر 7 ولايات حيث شهدت ولاية جيجل إخماد حريق غابة صندوح بلدية تاكسانة أخمد نهائيا. بالإضافة إلى حريق غابة ايت عمر بلدية زيامة منصورية وعملية الاخماد متواصلة .

كما تم بذات الولاية تسجيل حريق غابة بوكسيرة بلدية القنار نوشفي عميلة الاخماد متواصلة . وأيضا حريق غابة المرادة بلدية جميلة وعملية الاخماد متواصلة .

وشهدت ولاية بجاية حريق غابة اكدجان بلدية أكفادو الحريق أخمد نهائيا

في حين عرفت ولاية تيزي وزو حريق غابة ايت عيسي بلدية يعكورن الحريق أخمد نهائيا وكذا حريق غابة قرية بوخروفة بلدية زكري عملية الاخماد متواصلة

أما ولاية تيبازة سجل حريق غابة دوار الرياشة بلدية بني ميلك عملية الاخماد متواصلة

كما عرفت ولاية البويرة تسجيل حريق غابة اولاد لعلام بني فودة بلدية القادرية عملية الاخماد متواصلة

بينما ولاية الطارف شهدت حريق غابة فيض الغبار بلدية الطارف عملية الاخماد متواصلة . وكذا حريق غابة الغرة بلدية بوقوس عملية الاخماد متواصلة .

واضاف البيان تسجيل بولاية قالمة حريق غابة عين زانة، جبل بني صالح بلدية مجاز الصفاء عملية الاخماد متواصلة.