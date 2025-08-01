إخماد حرائق غابات بـ 5 ولايات

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد عدد من حرائق الغابات، الأدغال و الأحراش عبر ولايات الوطن.

ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 17:00 بـ 5 ولايات.

وسجلت ولاية بومرداس حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى النشيط ببلدية بودواو ولاتزال عملية إخماد الحريق متواصلة.

بينما بولاية ميلة وعلى مستوى بلدية دراجي بوصلاح سجل حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مشتة الكاف،عين أم الخيوط وعملية إخماد الحريق متواصلة.

في حين عبر ولاية سطيف تم إخماد حريق غابة بالطريق الوطني رقم 05 الهوى عبد الرحمان ببلدية الولجة.

وأما بالنسبة لحرائق المحاصيل الزراعية سجل بولاية ميلة حريق أشجار مثمرة بمشتة الشوارفة ببلدية تسدان حدادة تم إخماد الحريق وعملية الحراسة متواصلة.

وبولاية بسكرة وعلى مستوى بلدية جمورة سجل حريق نخيل بمنطقة قديلة اخمد الحريق نهائيًا.

وشهدت ولاية سطيف حريق أشجار مثمرة بقرية أقني فوغال ببلدية بني موحليتم إخماد الحريق نهائيا .