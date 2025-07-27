إخماد حرائق غابات عبر 5 ولايات

تمكن أعوان الحماية المدنية، من إخماد حرائق الغابات، الأدغال و الأحراش عبر عدة ولايات من الوطن.

ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية، الأحد، عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 08:30.

حيث أشارت أنه تم بولاية برج بوعريريج السيطرة على الحريق الذي اندلع بغابة بالمكان المسمى منطقة القريو طريق البوني ببلدية ثنية النصر، وعملية الحراسة متواصلة.

وببلدية مرسط بولاية تبسة تم إخماد حريق غابة بالمكان المسمى جبل الحوض عملية الحراسة متواصلة.

أما بولاية بجاية تم إخماد حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى لعوارد بلدية خراطة نهائيا، واخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أيت لحضير ببلدية أقبو.

وببلدية سيدي عيش تم إخماد حريقين نهائيا نشبا على مستوى أدغال و أحراش بوسط المدينة والمكان المسمى الشط. كما تم اخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى امخلاف ببلدية القصر.

كما شهدت ولاية تلمسان نشوب حريق أدغال و أحراش بوادي ارض بن شعيب بلدية الحناية، حيث تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماده نهائيا.

هذا وتعرضت بعض الاشجار المثمرة بمنطقة الميلق ببلدية وولاية الأغواط إلى نشوب حريق غير أنه تم السيطرة عليه وإخماده نهائيا.

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