إخماد حرائق غابات عبر 9 ولايات

تمكن أعوان الحماية المدنية، من إخماد حرائق الغابات، الأدغال والأحراش عبر عدة ولايات من الوطن.

ونشرت مصالح المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك. الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 08:30.

وأشارت المصالح نفسها، أن ولاية تيبازة شهدت على مستوى بلدية شرشال نشوب حريق غابة بالمكان المسمى ذراع القنين. وعملية إخماد الحريق متواصلة.

وفي ولاية المدية تم إخماد حريق غابة بالمكان المسمى سبت البلوط ببلدية بعطة.

أما ولاية ببومرداس شهدت بلدية شعبة العامر نشوب حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أولاد سيدي عبد الله. حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

كما عرفت ولاية تيزي وزو نشوب حريق أدغال و أحراش في كل من واد عيسي قرية تيفرة ودراع ساشم وشعوفة وحي عدل. أين تم إخماد الحرائق نهائيا.

وفي ذات السياق، نشب حريق أدغال وأحراش في كل من اعمريو و تيزي الواد والهواء الجميل و حي 600 مسكن احدادن و ابوراسن و 350 مسكن ولوطة ومزرعة أوبلعيد بولاية بجاية، حيث تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد الحريق.

وبولاية سوق أهراس، تم إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مشتة عين ماكر ببلدية مشروحة.

وشهدت ولاية ميلة كذلك نشوب حريق غابة بالمكان المسمى مشتة حمام دار الشيخ، ببلدية الرواشد، أين تم إخماده نهائيا.

وبولاية عين الدفلى، شهدت بلدية بطحية، نشوب حريق غابة صرى الحلفة، غير ألنه تم السيطرة عليه وإخماده.

كذلك ولاية غرداية سجلت نشوب حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى مجرى الواد سيدي عباز، بلدية غرداية. حيث تم إخماده نهائيا.

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