إخماد حرائق غابات ومحاصيل زراعية عبر 17 ولاية

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد عدة حرائق غابات ومحاصيل زراعية اندلعت عبر 17 ولاية.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، وإلى غاية الساعة التاسعة صباحا فقد تم إخماد حريق أدغال و أحراش ببلدية بجاية. وحريق أدغال وأحراش بدار الجبل وحريق غابة بتيعشاش بلدية أميزور ولاية بجاية. أما بولاية تيزي وزو، فقد تم إخماد حريق غابة بقرية تابورث بلدية إيفيغا. وإخماد حريق غابة بقرية ايت وازن بلدية ماكودة. وفي ولاية الجزائر تم إخماد حريق غابة بعين دزاير أمام ملعب دويرة.

أما بولاية جيجل، فمصالح الحماية المدنية تواصل إخماد حريق غابة عارفة بلدية الميلية. وإخماد حريق أدغال و أحراش بأولاد عوار بلدية العنصر. كما تم بولاية سكيكدة إخماد حريق غابة بمنطقة جبل دامبو بلدية القل. وفي ولاية قالمة تم إخماد حريق أدغال و أحراش بمشتة البسباسة بلدية خزارة، وإخماد حريق أدغال و أحراش بمشتة الصكاكة بلدية الدهوارة. الإضافة كذلك إلى إخماد حريق أدغال و أحراش بعين النشمة، الشنيور بلدية عين العربي.

كما تم بولاية المدية إخماد حريق أدغال و أحراش بكاف الغراب بلدية وزرة، ناهيك عن إخماد حريق أدغال و أحراش بقرية السريحة بلدية بغلية. بالإضافة كذلك إلى إخماد حريق غابة بمشتة سيدي عبد الله بلدية مشروحة بسوق اهراس. وفي ولاية ميلة إخماد حريق أدغال و أحراش بحي سيدي بويحي. و إخماد حريق أدغال و أحراش بحي 240 مسكن. أما بولاية عين الدفلى فقد تم إخماد حريق غابة بالمائدة بلدية بومدفع.

أما فيما يخص المحاصيل الزراعية، ففي ولاية ولاية بسكرة تم إخماد حريق نخيل بمنطقة طريق الزاب بلدية أوماش. وفي ولاية سطيف إخماد حريق أشجار مثمرة بأولاد لعريبي. ولاية المدية إخماد حريق محاصيل زراعية بالكشايدية بلدية سي المحجوب. وبولاية سوق اهراس إخماد حريق أشجار مثمرة بمشتة ظلية بلدية الزعرورية. وفي ولاية ميلة إخماد حريق أشجار مثمرة بمشتة بو عشرة بلدية الشيقارة. في حين ولاية المغير تم إخماد حريق نخيل بالمنطقة الفلاحية بوسكاية بلدية سيدي خليل