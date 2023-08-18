إخماد حرائق فلاحية شمال غرب سطيف

تدخلت فرق الحماية المدنية لوحدة بوعنداس بمعية مصالح الغابات، البلدية، الدرك الوطني. الليلة الماضية والليلة قبلها لإخماد حريقين فلاحين.

ونشب الحريق لأول على الساعة 21و38د بنواحي تزيخت بلدية تالة إيفاسن. أين تواصلت عمليات الإخماد إلى غاية فجر اليوم بفعل هبوب بعض الرياح.

واستمرت الحراسة إلى غاية السابعة صباحا بعد التأكد من إخماد كل مواقد الحريق. الذي اجتاح مساحة مقدرة بحوالي هكتارين ونصف الهكتار معظمها أدغال وأحراش ومنها نصف هكتار صنوبر حلبي. وعشرون شجرة تين وعشرون شجرة زيتون وتشوه أشجار أخرى من الزيون. وتمكن المتدخلون من حماية بساتين للأشجار المثمرة وكتل غابية هامة بالجوار.

أما الحريق الثاني على الساعة 20و28د من يوم الخميس بجبل تقنطوشت بلدية بوسلام. حيث تواصلت عمليات الإخماد والحراسة إلى غاية منصف الليل. قدرت المساحة التي اجتاحتها النيران بحوالي هكتارين من الأحراش وحماية غابة بالجوار.