إخماد حريقين في بجاية وتواصل الجهود بجيجل والمدية

كشفت مصالح الحماية المدنية، عن آخر تطورات حرائق الغطاء النباتي والغابات، في عدد من الولايات.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمكنت فرق الإطفاء من إخماد حريقين في بجاية. بينما لا تزال عمليات الإخماد متواصلة في ولايتين أخريين.

وقد تم الإخماد النهائي لحريقين في ولاية بجاية، الأول كان في الأدغال والأحراش بالمكان المسمى تامدة نحميش ببلدية السوق أوفلا. والثاني في المكان المسمى أحريك ببلدية ملبو.

وفي المقابل، تتواصل عمليات إخماد الحرائق في ولاية جيجل، حيث تعمل الفرق على السيطرة على حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أولاد علي جبل الكوف ببلدية زيامة منصورية.

كما لا تزال جهود الإطفاء مستمرة في ولاية المدية، لإخماد حريق غابة بالمكان المسمى الخلوة ببلدية بوشراحيل.