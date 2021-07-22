إخماد حريقي غابة بولاية المدية

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية المدية حادثي لإحتراق غابة على مستوى بلدية العمارية وكذا بلدية جواب.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الحماية المدنية بالمدية تعمل على إخماد حريقين. بدعم من الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات التابع لولاية المدية. ويتعلق الأمر بحريق غابة بالمكان المسمى ذراع العود غابة التيارة بلدية ودائرة العمارية. حيث تم إخماد الحريق نهائيا بالتنسيق مع مصالح الغابات

فيما تدخلت وحدة السواقي للحماية المدنية على الساعة 06 سا 50 د من أجل إخماد حريق غابة أمام ضريح سي لخضر بلدية جواب دائرة السواقي العملية. بدعم وحدة بني سليمان والرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات والعملية لازالت جارية