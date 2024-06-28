إخماد حريق أشجار النخيل بتقرت كُليا

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن إخماد حريق أشجار النخيل الذي إندلع بالمكان المسمى محيط عين الصحراء، ببلدية النزلة ودائرة تقرت.

وحسب بيان للمدرية العامة للحماية المدنية، فقد تم إخماد هذا الحريق كليا، ومنع انتشاره إلى باقي أشجار النخيل.

للتذكير، تدخلت مصالح الحماية المدنية، مساء أمس الخميس، على الساعة 19 سا و55 دقيقة، من أجل إخماد حريق أشجار نخيل.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية، 18 فرد من مختلف الرتب، و5 شاحنات إطفاء.