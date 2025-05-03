إخماد حريق إسطبل بالبليدة
بقلم عايدة.ع
سجلت مصالح الحماية المدنية، نشوب حريق مهول داخل إسطبل لتربية المواشي (حوالي 300م²) ، بالمكان المسمى حوش مشلان، بلدية الشفة بولاية البليدة.
وأوضحت ذات المصالح أنها تدخلت من أجل إخماد حريق شب في اسطبل لتربية المواشي حوالي 300م². بالمكان المسمى حوش مشلان ، بلدية الشفة و دائرة موزاية.
مشيرة أنه تم إخماد الحريق والحد من انتشاره إلى باقي المستودعات المجاورة، حيث خلف احتراق جرارين 02 فلاحين ، 04 رؤوس غنم ، 1000 صندوق نحل فارغة.
وسخرت ذات المصالح لهذا التدخل 05 شاحنات إطفاء،01 سيارة إسعاف.
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