 إخماد حريق إسطبل بالبليدة   

سجلت مصالح الحماية المدنية، نشوب حريق مهول داخل إسطبل لتربية المواشي (حوالي 300م²) ، بالمكان المسمى حوش مشلان، بلدية الشفة بولاية البليدة.

وأوضحت ذات المصالح أنها تدخلت من أجل إخماد حريق شب في اسطبل لتربية المواشي حوالي 300م². بالمكان المسمى حوش مشلان ، بلدية الشفة و دائرة موزاية.

مشيرة أنه تم إخماد الحريق والحد من انتشاره إلى باقي المستودعات المجاورة، حيث خلف احتراق جرارين 02 فلاحين ، 04 رؤوس غنم ، 1000 صندوق نحل فارغة.

وسخرت ذات المصالح لهذا التدخل 05 شاحنات إطفاء،01 سيارة إسعاف.

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