إخماد حريق إندلع بخزان كهربائي داخل مستشفى بالشلف

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالشلف، صباح اليوم الثلاثاء، لأجل إخماد حريق شب بإحدى الخزانات الكهربائية بمستشفى بأولاد محمد.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد كانت الخزانة متواجدة بمصلحة الاستعجالات للمستشفى، بها بطاريات لتغذية جهاز السكانير.

ولم يخلف هذا الحادث، خسائر بشرية، ولم يؤثر على السير العادي للمصالح الاستشفائية ما عدا بعض الخسائر المادية البسيطة.

وجاء ذلك، بفضل التدخل السريع والفعال لمصالح الحماية المدنية، والتي منعت انتشار الحريق إلى باقي المصالح.

للإشارة، فإن طبيعة مواد بناء المستشفى والذي تم بناءه غداة زلزال الأصنام، سريعة الاشتعال.