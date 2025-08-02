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أخبار الجزائر

إخماد حريق إندلع بسفينة صيد في ميناء جيجل

بقلم نادية بن طاهر
إخماد حريق إندلع بسفينة صيد في ميناء جيجل
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تدخلت فرق الحماية المدنية بولاية جيجل، زوال اليوم السبت، لإخماد حريق اندلع في سفينة صيد راسية بميناء الصيد “بوديس” في بلدية ودائرة جيجل.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمكنت فرق الإطفاء، المدعومة بالوحدة الرئيسية. من السيطرة على الحريق الذي نشب في السفينة التي يبلغ طولها 19 مترًا، وتم إخماده بالكامل.

وقد أسفر التدخل السريع عن إنقاذ باقي أجزاء السفينة ومنع انتشار الحريق.

ولم تُسجل أي خسائر بشرية جراء الحادث، وتتواصل العملية للتأكد من سلامة الموقع.

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