إخماد حريق إندلع بغابة الكهوف العجيبة في جيجل

تدخلت فرق الحماية المدنية في جيجل، صباح اليوم الخميس، لأجل إخماد حريق أحراش وأدغال بمنطقة الكهوف العجيبة، بالزيامة منصورية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمكنت الفرق المتدخلة من السيطرة ومحاصرة الحريق وإخماده بصفة نهائية. ومنع إنتشاره في الغابة.

وقدرت المساحة المحترقة من الغابة بـ 2500 متر مربع من الاحراش والأدغال، حسب ذات البيان.

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