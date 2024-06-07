إخماد حريق إندلع بغابة سيدي مروان في الشلف

تدخلت مصالح الحماية المدنية، في وقت متأخر من ليلة أمس، لأجل إخماد حريق إندلع بغابة سيدي مروان بجانب المقبرة بمدينة تنس في الشلف.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فالغابة ملك للدولة وعبارة عن أشجار الصنوبر الحلبي.

ورغم العوامل الطبيعة التي صعبت من المهمة إلا أنه تمكنت فرق الإطفاء للحماية المدنية رفقة مصالح الغابات. من إخماد الحريق ومنعه من الإنتشار.

ليتم إنقاذ باقي الغابة في حين تم تسجيل إتلاف حوالي 50 آر من الغطاء النباتي.

وأشار البيان، إلى أن أسباب إندلاع الحريق، تبقى مجهولة والحيطة والحذر مطلوبة. وطلبت التبليغ عن أي سلوك سلبي يمكن أن يتسبب في كارثة.