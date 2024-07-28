إخماد حريق المركز التجاري بسوق أهراس

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، عن إخماد الحريق الذي شب بمركز تجاري بولاية سوق أهراس كليا.

وحسب بيان للمديرية، فقد تم إخماد الحريق ومنع انتشاره، فيما لا تزال عملية التبريد متواصلة.

وخلف الحادث إصابة شخصين ضيق في التنفس تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة 11سا و30 دقيقة، من أجل إخماد حريق شب بالمركز التجاري المكون من 3 طوابق والكائن وسط مدينة سوق أهراس.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل، 06 شاحنات إطفاء، وشاحنة السلم الميكانيكي، وسيارتي إسعاف.