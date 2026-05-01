إخماد حريق المستودع في الطارف

بقلم نادية بن طاهر
تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إخماد حريق مستودع لتخزين المواد الأولية لصناعة الأدوية بالمنطقة الصناعية حي دايرة مصطفى، ببلدية بن مهيدي في الطارف.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد تم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أنحاء المخزن.

وتم تسجيل إصابة شخص بجروح خفيفة، يبلغ من العمر 47 سنة، حيث تم اسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم، من أجل إخماد حريق شب في مستودع لتخزين المواد الأولية لصناعة الأدوية.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية، 10 شاحنات إطفاء، وسيارة إسعاف، وشاحنة السلم الميكانيكي.

هذا ولا تزال عملية التبريد والحراسة جارية لضمان السيطرة التامة على الحريق وتبريد الموقع.

