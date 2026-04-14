إخماد حريق اندلع بمبنى للمعدات والعجلات بالعاصمة

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر من محاصرة حريق شبّ بمبنى يحتوي على معدات وعجلات مستعملة ببلدية الجزائر الوسطى، التابعة لدائرة سيدي أمحمد.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت الوحدات المسعفة في حدود الساعة 14:27 زوالاً لمباشرة عمليات الإطفاء.

وسخرت لهذه المهمة إمكانيات مادية معتبرة شملت 03 شاحنات إطفاء، سيارتي إسعاف، بالإضافة إلى شاحنة السلم الميكانيكي.

ولا تزال عملية الإخماد جارية حتى الساعة لضمان السيطرة التامة على الحريق ومنع انتشاره للمباني المجاورة.