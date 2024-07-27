إخماد حريق ببنك CPA بالجزائر الوسطى

تدخلت مصالح الحماية المدنية، زوال اليوم السبت، من أجل إخماد حريق شب بالطابق الرابع لبناية ذات خمس طوابق على مستوى مكاتب خاصة ببنك القرض الوطني الشعبي CPA بالعاصمة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، إندلع الحريق، على مستوى مكاتب خاصة ببنك القرض الوطني الشعبي. بشارع العربي بن مهيدي، ببلدية الجزائر الوسطى.

هذا وتم إخماد الحريق من طرف مصالح الحماية المدنية، ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل، 06 شاحنات إطفاء، وسيارتي إسعاف، وشاحنة السلم الميكانيكي.