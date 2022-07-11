إخماد حريق بغابة تيكجدة في البويرة وهذه الخسائر

تدخلت إسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية بتيكجدة في البويرة، مدعم بالوحدة الثانوية حيزر والوحدة الرئيسية والرتل المتنقل من أجل إخماد حريق بغابة تيكجدة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالبويرة، فقد تمكنت مصالح الحماية بمساعدة أفراد الجيش ومصالح محافظة الغابات من إخماد الحريق.

وتمت العملية تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية البويرة المقدم بوشريفي ناصر. حيث تم إخماد الحريق في ظرف قياسي بفضل التدخل السريع و المحكم للمتدخلين.

ويرجع ذلك للاستعدادت الجيدة والتحضيرات خاصة التمارين الافتراضية الميدانية المنظمة من طرف مصالح الحماية. والتي أبانت عن نتائجها في مختلف التدخلات لاسيما تدخل اليوم خاصة مع منطقة تيكجدة المعروفة بتضاريسها الصعبة.

وحسب ذات البيان، خلف الحريق كحصيلة أولية تقديرية لمصالح الحماية المدنية ومحافظة الغابات، 1.5 هكتار أشجار بلوط وأدغال.

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