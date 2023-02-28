إخماد حريق بمستودع لتخزين المواد البلاستيكية بالقليعة في تيبازة

تمكنت مصالح الحماية المدنية الولاية تيبازة اليوم من إخماذ حريق بمستودع لمصنع تحويل البلاستيك.

وحسب ذات المصالح الحريق إندلع على مستوى منطقة النشاطات الصناعية، ببلدية القليعة أين إندلع حريق بمستودع لمصنع تحويل البلاستيك.

وأضافت ذات المصالح انه لم يتم تسجيل خسائر بشرية، تم تسجيل خسائر مادية مقدرة بإحتراق كمية معتبرة من مواد البلاستيك. وكذا كمية من قطع غيار المركبات، بالإضافة إلى تسجيل إنهيار سقف المستودع.