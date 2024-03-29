إخماد حريق بمصنع لانتاج علب التعبئة الكرتونية بعين ولمان في سطيف

شب زوال أمس حريق على مستوى منشأة لإنتاج علب الكرتون بنواحي أولاد قاسم ببلدية قلال بعين ولمان في سطيف.

وحسب بيان الحماية المدنية تدخلت تدخلت على الساعة 14و40د لاخماد حريق منشأة لإنتاج علب الكرتون بنواحي أولاد قاسم ببلدية قلال.

الحريق تسبب في إحتراق كل مخزون صفائح الكرتون واتلاف آلات الانتاج في الورشة التي تحتل مساحة 250 متر مربع من الطابق الأرضي للبناية وبناية أخرى مجاورة بغطاء خفيف من القصدير.

العملية استمرتإلى ما بعد الإفطار أين تم منع الحريق من الانتشار إلى الطابق العلوي. كما أنه لم يتم تسجيل إصابات بشرية.

وتم الإستعانة في العملية بجرافة وشاحنة نقل المياه تابعة للبلدية وأخرى لأحدى المؤسسات الخاصة.