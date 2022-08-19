إخماد حريق جبل الميزاب في تبسة

تمكنت فرق التدخل بوحدة القطاع للحماية المدنية بباب الزياتين في تبسة، من السيطرة وإخماد الحريق الذي نشب مساء الخميس بجبل الميزاب بالتلة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد ساهم في إخماد هذا الحريق، الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات التابع لمديرية الحماية المدنية لولاية تبسة، رفقة مصالح الغابات.

كما تم إخماد الحريق، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الى الجمعة، حوالي الساعة الحادية عشر ليلا.

حيث ومنذ نشوب الحريق تم تسخير 5 شاحنات إطفاء بمختلف الأحجام، وبتعداد قدر بـ15 عون بمختلف الرتب.

أين تمكنت الفرق المتدخلة من السيطرة وإخماد الحريق. وتسجيل احتراق حوالي 1400 متر مربع حلفاء وأحراش وإنقاذ باقي الغابة.