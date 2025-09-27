إخماد حريق داخل مؤسسة لإنتاج الإسمنت بالبويرة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، أنها تمكنت من إخماد حريق اندلع داخل مؤسسة لإنتاج الإسمنت بالمنطقة الصناعية، ببلدية الهاشمية ولاية البويرة.

وأوضحت ذات المصالح، أنها تدخلت على الساعة 06سا55د، من أجل إخماد حريق اندلع داخل مؤسسة لإنتاج الإسمنت بالمنطقة الصناعية. ببلدية ودائرة الهاشمية.

مشيرة أنه تم إخماد الحريق ومنع انتشاره دون تسجيل أي خسائر بشرية، حيث سخر لهذا التدخل 03 شاحنات إطفاء، 01 إسعاف.

