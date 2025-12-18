إخماد حريق داخل مستودع لتخزين لوازم الخياطة بالرغاية

إندلع حريق مهول صبيحة اليوم الخميس، داخل مستودع لتخزين لوازم الخياطة بالرغاية بولاية الجزائر العاصمة.

و تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 06 سا 42د، من أجل إخماد حريق شبّ داخل مستودع لتخزين لوازم الخياطة. بالمكان المسمى حوش مراد ببلدية رغاية، دائرة الرويبة.

أين تم السيطرة على الحريق و منع إنتشاره دون تسجيل أي خسائر بشرية. حيث سخرت الحماية المدنية 3 شاحنات إطفاء، و سيارة إسعاف.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور