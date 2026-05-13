إخماد حريق داخل ورشة لرسكلة البلاستيك ببومرداس

تمكنت مصالح الحماية المدنية، في الساعات الأولى من نهار اليوم الأربعاء، من إخماد حريق شب داخل ورشة لرسكلة البلاستيك، تتربع على مساحة حوالي 800 متر مربع، بالمكان المسمى حي المشيمشة، ببلدية أولاد موسى ولاية بومرداس.

وأكدت المصالح نفسها، أنه تم إخماد الحريق نهائياً، وعملية التقليب والحراسة متواصلة لضمان عدم تجدد نشوبه. دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وتمت العملية بحضور المدير الولائي للحماية المدنية، وسخرت لها 04 شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف.

