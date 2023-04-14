إخماد حريق شاحنة وقود وإنقاذ شخص في تمنراست

تمكنت مصالح الحماية المدنية في ولاية تمنراست، زوال اليوم الجمعة، من أخماد حريق اندلع في شاحنة لنقل الوقود وإنقاذ شخص.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنيةب الولاية، وقع الحادث بالطريق الوطني رقم 01 على بعد 1 كلم من منطقة أراك بإتجاه ولاية إن صالح.

وتمثل الحادث تمثل في إحتراق شاحنة ذات صهريج لنقل الوقود.

وتنقلت مصالح الحماية المدنية لمكان الحادث، مباشرة بعد تلقيها لنداء النجدة، أين تم إخماد الحريق.

كما تم على إثر هذا التدخل إنقاذ رجل يبلغ من العمر 29 سنة يعاني من إصابة على مستوى الظهر. حيث تم تقديم له الإسعافات الأولية في عين المكان وتحويله نحو عيادة أراك.