إخماد حريق شب داخل حظيرة للسيارات بالعاصمة

سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث نشوب حريق داخل حظيرة للسيارات بحي إقامة هضبة الجنان السفاري، ببلدية بئر خادم، بالعاصمة.

وأوضحت ذات المصالح أنها تدخلت على الساعة 04سا 42د، من أجل إخماد حريق شب داخل حظيرة للسيارات بحي إقامة هضبة الجنان السفاري، ببلدية بئر خادم، دائرة بئر مراد رايس.

مشيرة أنه تم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي السيارات دون تسجيل أي خسائر بشرية.

حيث سُخر لهذا التدخل شاحنتي إطفاء وسيارة إسعاف.

