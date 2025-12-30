إخماد حريق شب في خمسة محلات تجارية بالجزائر العاصمة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم، من السيطرة على حريق شب في 5 محلات تجارية بمكان كوريفا، بلدية ودائرة الحراش، ولاية الجزائر.

وأفادت مصالح الحماية المدنية عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، أن التدخل تمّ عند الساعة 11:04 صباحًا، حيث باشرت فرق الإطفاء عملياتها بسرعة وكفاءة، ما أسفر عن إخماد الحريق دون تسجيل أي خسائر بشرية.

ولا تزال الفرق المختصة تقوم بمعاينة المكان لتحديد أسباب اندلاع الحريق وتقييم حجم الأضرار المادية.