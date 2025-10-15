إخماد حريق شقة بالعاصمة

تمكن أعوان الحماية المدنية، من إخماد حريق اندلع داخل شقة بالطابق الثاني لعمارة سكنية تتكون من (ط، أ +05) بحي 812 مسكن عين المالحة، ببلدية جسر قسنطينة بولاية الجزائر العاصمة.

وأشارت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت مصالحنا من أجل إخماد حريق شقة بطابق الثاني عمارة سكنية تتكون من (ط، أ +05). بحي 812 مسكن عين المالحة، ببلدية جسر قسنطينة و دائرة بئر مراد رايس. حيث تم إخماد الحريق ومنع انتشاره دون تسجيل خسائر بشرية.

وسخر لهذا التدخل 03 شاحنات إطفاء، سيارتي إسعاف.

