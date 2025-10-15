إعــــلانات
الوطني

إخماد حريق شقة في العاصمة

بقلم أسماء.ع
إخماد حريق شقة في العاصمة
  • 89
  • 0

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق شقة بطابق السابع لعمارة سكنية تتكون من (ط.أ + 9) بحي بوجمعة تميم، ببلدية و دائرة درارية.

وحسب بيان الحماية، فإن الحريق تم تسجيله في حدود الساعة 11:30 صباحا. كما أعلنت عن إخماد الحريق و منع إنتشاره دون تسجيل أي خسائر بشرية.

و سخرت الحماية لهذا التدخل 3 شاحنات إطفاء، و شاحنة السلم الميكانيكي، سيارة إسعاف.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

»إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/wBCoc
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer