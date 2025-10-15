إخماد حريق شقة في العاصمة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق شقة بطابق السابع لعمارة سكنية تتكون من (ط.أ + 9) بحي بوجمعة تميم، ببلدية و دائرة درارية.

وحسب بيان الحماية، فإن الحريق تم تسجيله في حدود الساعة 11:30 صباحا. كما أعلنت عن إخماد الحريق و منع إنتشاره دون تسجيل أي خسائر بشرية.

و سخرت الحماية لهذا التدخل 3 شاحنات إطفاء، و شاحنة السلم الميكانيكي، سيارة إسعاف.

