إخماد حريق عدادات كهربائية وإسعاف 10 أشخاص بسكيكدة

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة، اليوم الثلاثاء، من أجل حريق شب في عدادات كهربائية لعمارة سكنية تتكون من 09 طوابق بحي عدل 1200 مسكن، ببلدية ودائرة عزابة.

وأوضحت المصالح نفسها، أن الحريق أسفر عن إصابة 10 أشخاص بضيق في التنفس جراء استنشاق الأدخنة الكثيفة المتصاعدة عبر وسط المصعد والمنتشرة إلى داخل الشقق، حيث قُدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة ونُقلوا جميعاً إلى مستشفى عزابة.

هذا وسخر لهذا التدخل الميداني شاحنة إطفاء وسيارتي إسعاف.

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