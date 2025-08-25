إخماد حريق غابة الشريعة بالبليدة

تمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على حريق غابة “حقو فرعون” ببلدية الشريعة في ولاية البليدة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، لا تزال عمليات التبريد جارية في بعض المواقع لضمان عدم اندلاع الحريق مجددًا.

وشهدت عملية الإخماد تعبئة شاملة للموارد، حيث تم تدعيم فرق الإطفاء الميدانية بأرتال متنقلة من ولايات البليدة، المدية، الشلف، والوحدة الوطنية للتدريب والتدخل.

كما كان للدعم الجوي دور حاسم في السيطرة على الحريق، من خلال تسخير 9 طائرات إخماد من نوع AT802. بالإضافة إلى طائرة ومروحية تابعتين للجيش الوطني الشعبي.

ولضمان أعلى مستويات التنسيق، تم إنشاء مركز قيادة عملياتي في موقع الحريق، تحت الإشراف المباشر للمدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف.

وقد ساهمت هذه الإدارة الفعالة في تحقيق النجاح النهائي في السيطرة على الحريق.