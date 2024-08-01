إخماد حريق غابة بميلة.. وعودة “33 عائلة” إلى منازلهم

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن إخماد الحريق الذي اندلع في غابة بولاية ميلة .

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن هذا الحريق الذي اندلع بالمكان المسمى لقفيش بلدية ترعى باينان تم اخماده، في حين تبقى عملية الحراسة متواصلة.

كما عادت العائلات ”33 عائلة” التي تم ترحيلهم كإجراء وقائي عقب اندلاع الحريق الى منازلهم.

وقدسخرت الحماية المدنية لهذه العملية، فرق التدخل الحماية المدنية ميلة، الرتل المتنقل لولاية ميلة، الرتل المتنقل لولاية سطيف، طائرتي AT802، وطائرة BE200.