إخماد حريق غابة بوكابوس في تيبازة

تمكنت فرق الحماية المدنية من الإخماد الكلي لحريق غابة بوكابوس ببلدية بورقيقة، في دائرة أحمر العين بولاية تيبازة، وذلك في حدود الساعة 11:30 صباح اليوم الأحد.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، واصلت المصالح المختصة عملية الإخماد منذ الساعة 05:30 صباحًا.

وقد شهدت العملية مشاركة مكثفة من وحدات الحماية المدنية، شملت فرقًا من سيدي عمار، حجوط، أحمر العين، الحطاطبة، الوحدة الرئيسية، والرتل المتنقل لحرائق الغابات التابع للحماية المدنية بتيبازة.

كما شاركت مصالح الغابات في الجهود، بحضور السلطات العسكرية والمدنية.

وبعد الإخماد النهائي للحريق، أبقت وحدات الحماية المدنية فرق مداومة في الموقع لمواصلة الحراسة والمراقبة. بهدف منع أي احتمالية لإعادة اشتعال النيران.