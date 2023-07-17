إخماد حريق غابة صحاريج في البويرة نهائيا

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن إخماد الحريق الذي إندلع أمس الأحد، بغابة صحاريج بولاية البويرة.

وحسب بيان لذات المصلحة، تم اخماد الحريق نهائيا على الساعة 11سا و36د. بمشاركة الرتل المتنقل لولاية البويرة، والرتل المتنقل لولاية برج بوعريريج. والمفرزة الجهوية بولاية البويرة، وطائرتين للاخماد.

وتمت العملية تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية البويرة. كما تنقل الوالي رفقة السلطات المدنية والعسكرية إلى عين المكان.

وحضر عمليات إخماد الحريق، مدير العمليات وتنسيق الإسعافات بالمديرية العامة ومدير الحماية المدنية لولاية البويرة بالنيابة.

ووصل الوفد لمكان الحريق، لمعاينة والوقوف على ظروف تدخل مختلف المصالح لإخماد النيران التي نشبت يوم أمس.