إخماد حريق في جبل ماونة بقالمة

تمكن أفراد الحماية المدنية بقالمة فجر اليوم السبت، من إخماد الحريق الذي نشب أمس بجبل ماونة. وقد خلّف إتلاف حوالي 05 هكتار من الأدغال والأحراش.

وحسب مديرية الحماية المدنية بقالمة، لا تزال وحداتها في عملية حراسة مكان وقوع الحريق، من أجل عدم نشوبه من جديد.وأشرف على هذه العملية مدير الحماية المدنية ومحافظ الغابات.

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