إخماد حريق في مصنع البسكويت في الرويبة بالعاصمة ..العملية لاتزال مستمرة 

لا تزال عملية إخماد الحريق الذي إندلع مساء اليوم، في مصنع لإنتاج البسكويت بالمنطقة الصناعية ببلدية رغاية، في دائرة الرويبة، بالجزائر العاصمة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 15سا و22دقيقة، مدعمة من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل والحماية المدنية لولاية بومرداس من أجل اخماد حريق شب بمصنع البسكويت.

العملية تم تسخيرت له 9 شاحنات إطفاء، سلم ميكانيكي، وسيارتي إسعاف.

بالإضافة إلى الدعم من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل الدارالبيضاء والحماية المدنية لولاية بومرداس