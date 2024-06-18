إخماد حريق للمحاصيل الزراعية بجيجل

تسبب إندلاع حريق صبيحة اليوم بمنطقة أقوف ولاية جيجل في احتراق محاصيل زراعية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية اليوم على الساعة 05 و 35 د. وإسعافات وحدة الثانوية للحماية المدنية بالسطارة مدعومة بوحدة الميلية و مصالح الغابات. لإخماد حريق محاصيل زراعية و أشجار زيتون بمنطقة أقوف ببلدية سطارة.

الفرق المتدخلة تمكنت من الإخماد النهائي للحريق. ومنع إنتشاره لسكنات المواطنين و الغابات المحادية. حيث أن عملية الحراسة متواصلة لتفادي تسجيل حوادث مماثلة. وجرى التدخل بحضور مصالح سونلغاز و الجزائرية للمياه و السلطات المحلية.