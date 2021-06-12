إخماد حريق محصول زراعي ببلدية يحيى بني قشة في ميلة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية فرجيوة في ميلة، مدعمة بالوحدتين الثانويتين للرواشد و وادي النجاء، ظُهر اليوم السبت، لأجل إخماد حريق محصول زراعي. بمشتة السخونة بلدية يحيى بني قشة دائرة فرجيوة.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تم تسجيل إصابة المدعو “ك- ن” والذي يبلغ من العمر 24 سنة بضيق في التنفس نتيجة استنشاقه للدخان.وتم تحويل الضحية، إلى مصلحة الإستعجالات بفرجيوة.
وخلف الحريق، إحتراق مساحة شاسعة من القمح الصلب وأحزمة تبن وأشجار زيتون.فيما تم إنقاذ مساحة شاسعة من من القمح الصلب واللين وأحزمة تبن وبيت بلاستيكي فارغ ومجمع سكاني.وأشار البيان، إلى إن سبب الحريق مجهول.
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