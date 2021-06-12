إخماد حريق محصول زراعي ببلدية يحيى بني قشة في ميلة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية فرجيوة في ميلة، مدعمة بالوحدتين الثانويتين للرواشد و وادي النجاء، ظُهر اليوم السبت، لأجل إخماد حريق محصول زراعي. بمشتة السخونة بلدية يحيى بني قشة دائرة فرجيوة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تم تسجيل إصابة المدعو “ك- ن” والذي يبلغ من العمر 24 سنة بضيق في التنفس نتيجة استنشاقه للدخان.وتم تحويل الضحية، إلى مصلحة الإستعجالات بفرجيوة.