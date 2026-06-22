إخماد حريق محلين تجاريين بمستغانم

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية مستغانم، من إخماد حريق محلين تجاريين ( مقهى و محل لبيع التبغ)، بقرب من محور الدوران على مستوى الطريق الوطني رقم 11، ببلدية ودائرة حاسي مماش.

حيث تم إخماد الحريق ومنع انتشاره، دون تسجيل خشائر بشرية، في حين سخر لهذا التدخل شاحنة إطفاء وسيارة إسعاف.

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