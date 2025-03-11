إخماد حريق محلين تجاريين دون تسجيل خسائر بشرية ببجاية

أعلنت مصالح الحماية المدنية بولاية بجاية، صباح اليوم الثلاثاء، عن تمكن أعوانها من اخماد حريق شب بمحلين تجاريين (مطعم -محل بيع مواد التنظيف)، بالطريق الوطني رقم 26 بالمكان المسمى تاكرياتز، بلدية سوق أوفلة، دائرة شميني.

كما أكدت ذات المصالح، أنه تم إخماد الحريق ومنع انتشاره، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

يشار أن أعوان الحماية تدخلوا على الساعة 04سا12د، من أجل إخماد حريق شب بمحلين تجاريين.

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