إخماد حريق مخزن مخصص للإطعام بورقلة

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية ورقلة، اليوم السبت، من أجل إخماد حريق اندلع داخل مخزن مخصص للإطعام والتجهيز والتوصيل “كترينغ” ببلدية ودائرة حاسي مسعود.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، دفعت وحدات الحماية المدنية بفرقها الميدانية في حدود الساعة 12سا و54د. حيث تجري حالياً عمليات محاصرة النيران والسيطرة عليها لمنع انتشارها، والعملية لا تزال جارية.

ولإنجاح هذا التدخل الميداني، سُخرت شاحنتي إطفاء، وشاحنة مخصصة لإخماد حرائق المحروقات. وشاحنة السلم الميكانيكي، بالإضافة إلى سيارتي إسعاف.