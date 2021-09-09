إخماد حريق مخزن نشب في الإقامة الجامعية للبنات بالمدية

تمكنت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمدية، صبيحة اليوم الخميس، من إخماد حريق مخزن نشب على مستوى الإقامة الجامعية للبنات 2000 سرير بالقطب الحضري بالمدية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تمكن التدخل الفوري لمصالح الحماية المدنية من سرعة التحكم في الحريق والعمل على عدم انتشاره واخماده نهائيا.

وأشار البيان، على إن هذه العملية تمت بقيادة المدير الولائي للحماية المدنية بالمدية المقدم شهب العين محمد.

وحسب ذات البيان، لم يخلف الحريق خسائر كبيرة، حيث تم تسجيل احتراق عدد من الأفرشة.

هذا فيما تنقل والي الولاية، جهيد موس رفقة السلطات الأمنية، على مكان الحادث، فور نشوب الحريق من أجل الوقوف الشخصي على سير عملية التدخل.

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