إخماد حريق مخزن ورقلة وارتفاع حصيلة الضحايا

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن الحصيلة النهائية لحريق مخزن بولاية ورقلة، حيث أكدت إخماد الحريق نهائيا ومنع انتشاره إلى باقي أنحاء البناية، مع تسجيل 3 وفيات وإجلاء 58 شخصا كانوا عالقين في الطابق العلوي لبناية متكونة من ط ، أ + 07 تابعة للشركة، منهم 34 شخص تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

وكانت مصالح الحماية المدنية لولاية ورقلة، قد تدخلت يوم أمس 04 جوان 2026 في حدود الساعة 12سا و54د. من أجل إخماد حريق اندلع داخل مخزن التجهيز والإطعام متعدد الخدمات، بلدية ودائرة حاسي مسعود.

حيث سخرت لهذا التدخل الميداني 06 شاحنات إطفاء، شاحنة السلم الميكانيكي، شاحنة إخماد الحرائق المحروقات و05 سيارات إسعاف.

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