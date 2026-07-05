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أخبار الجزائر

إخماد حريق مستودع بأم البواقي

بقلم عايدة.ع
إخماد حريق مستودع بأم البواقي
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تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية أم البواقي من إخماد حريق اندلع داخل مستودع  لإنتاج وتخزين  قارورات البلاستيك تابع لوحدة معالجة البلاستيك  بمنطقة الصناعية، بلدية ودائرة عين مليلة.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تمكنت من إخماد الحريق  دون تسجيل خسائر بشرية، مع إبقاء عملية التبريد والحراسة متواصلة.

وسخر لهذا التدخل الميداني 09 شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف.

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