إخماد حريق مستودع فارغ وإسعاف ضحية بالبليدة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم، على الساعة 18:24، لإخماد حريق شبّ بمستودع فارغ يقع بحي 11 ديسمبر بن بولعيد، ببلدية ودائرة البليدة.

وحسب ذات المصالح، فإن الحريق اندلع بسقف المستودع المشيّد من مادة القرميد والمدعّم بهياكل خشبية، والذي تقدّر مساحته بحوالي 200 متر مربع. وقد تمكنت فرق التدخل من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد الحريق، مع الحيلولة دون انتشاره إلى المحيط المجاور.

وخلّف الحادث إصابة امرأة بضيق في التنفس، حيث تلقت الإسعافات الأولية بعين المكان، قبل أن يتم تحويلها إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.

وتبقى أسباب اندلاع الحريق غير معروفة إلى غاية فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة.