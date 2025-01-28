إخماد حريق مستودع لتخزين الحفاظات والحليب بسطيف

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية سطيف من إخماد الحريق الذي اندلع داخل مستودع لتخزين الحفاظات والحليب المعلب بولاية سطيف.

وحسبما أفادت به ذات المصالح، فقد تم إخماد الحريق ومنع انتشارهه دون تسجيل أي خسائر بشرية. حيث تدخلت ذات المصالح على الساعة 19سا 48د، من أجل إخماد حريق شب داخل مستودع لتخزين الحفاظات. و الحليب المعلب بالمكان المسمى عين السمارة ، ببلدية و دائرة فجال.

حيث سخرت ذات المصالح لهذا التدخل 07 شاحنات إطفاء، وسيارتي إسعاف. بإجمالي 45 عنصر تدخل بمختلف الرتب بقيادة مدير الحماية المدنية للولاية ورؤساء وحدات قجال وسطيف..

وخلف الحريق إتلاف كل المخزون في مستودع يتربع على مساحة حوالي 2500متر مربع.

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